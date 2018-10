ROMA – Antonio Tajani ha zittito l’eurodeputato britannico Nigel Farage mentre si discuteva sulla recente storia europea, di nazismo e nazionalsocialismo. “Non credo che in quest’aula ci siano nostalgici o eredi del nazismo e della dittatura comunista sovietica, due orribili e devastanti sistemi politici che hanno arrecato ferite profonde all’Europa”, ha affermato Tajani precisando poi precisato che “queste due dittature sono scomparse grazie all’Unione europea”.

Dichiarazioni alle quali hanno fatto eco le risate fragorose dell’eurodeputato britannico Nigel Farage. “C’è poco da ridere, c’è da rispettare le idee degli altri, risus abundat in ore stultorum – ha ribattuto Tajani in latino – Farage impari a rispettare gli altri, perché questa è la democrazia, lei evidentemente è nostalgico di qualche dittatura se non rispetta le opinioni degli altri. Noi abbiamo sempre rispettato le sue, lei non ha alcuna autorizzazione a non rispettare quelle degli altri. Rimanga in silenzio”. L’aula ha applaudito, mentre Tajani lo ha guardato fisso per circa 20 secondi.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev