Talebani schiaffeggiano un uomo che viaggia in bicicletta con la bandiera afghana. L’uomo indossa la bandiera e viene fermato da un furgone formato da miliziani talebani. Dopo avergli tolto la bandiera, uno di loro lo schiaffeggia. Il video è diventato virale ed è stato ripreso dall’Agenzia Vista. Non è noto in quale località dell’Afghanistan sia accaduto il fatto.

Talebani e la caccia agli oppositori

In Afghanistan, i civili che si oppongono ai talebani vengono perseguitati. Sono diverse le testimonianze di ciò che sta accadendo ogni giorno per strada e nelle case dalla caduta del Governo Ghani. Impossibilità di manifestare, libertà d’ogni genere violate, uccisioni e violenze su chiunque abbia collaborato con il Governo precedente.

Il pericolo di ostentare la bandiera dell’Afghanistan

E può rappresentare un pericolo anche semplicemente ostentare la bandiera afghana come accaduto all’uomo in bicicletta. In rete gira un altro video che mostra un giovane che viaggia con la bandiera all’interno della sua auto, sul cruscotto. Un talebano con l’arma in mano lo costringe a toglierla, poi lo costringe con la forza del velivolo. Il giovane viene legato e lo fa salire su un camioncino. Nessuno sa che fine abbia fatto.

E sempre sul web si vede un uomo che viene malmenato in strada solo perché ha con sé la bandiera afghana. Molte di queste immagini sono visibili su Twitter all’interno del canale @Ihtesham Afghan.