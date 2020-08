Tania Cagnotto si ritira. La tuffatrice azzurra dice basta e lo comunica con un lungo messaggio via social in cui annuncia la nuova maternità.

Tania Cagnotto aveva annunciato la possibilità di un ritiro.

Ora lo conferma: “Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo”.

Prosegue la tuffatrice azzurra: “E’ stata una scelta davvero difficile… Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

La nuotatrice ferma i preparativi in vista delle Olimpiadi di Tokyo

La campionessa mondiale prende la decisione in un periodo in cui si stava preparando per andare alle Olimpiadi di Tokyo che, per via della pandemia in corso, sono state rinviate all’anno prossimo.

Questo il suo messaggio: “So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso”.

La cagnotto, che nel 2019 ha allietato i fan con una serie di tuffi sincronizzati in compagnia della mamma e del papà, spiega di aver maturato la decisione durante il lockdown per il coronavirus: “Ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me”.

“Il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me”.

La Cagnotto ha scritto il messaggio su Instagram ed ha ricevuto in cambio tanti messaggi di stima da parte di colleghi, fan e operatori sportivi (fonte: Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).