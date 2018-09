DUBLINO – Una violenta tempesta si è abbattuta mercoledì 19 settembre sul Regno Unito e l’Irlanda. Alì, così è stata ribattezzata la tempesta, con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari ha ucciso due persone: una donna è morta quando il suo caravan è precipitato in un burrone a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway; un uomo è stato investito da una frana in Irlanda del Nord.

Il Met, l’ufficio meteorologico nazionale, ha prorogato l’allerta di colore arancione (la seconda più grave) in vigore in tutta l’Irlanda, in parte della Scozia e dell’Inghilterra settentrionale, mentre la Bbc riferisce di migliaia di case rimaste senza corrente elettrica e di disagi nei trasporti, con vari camion rovesciati sulle strade e imbarcazioni strappate dagli ormeggi alla deriva.

All’aeroporto di Dublino un aereo della compagnia low cost Ryanair non è potuto atterrare a causa delle fortissime raffiche.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev