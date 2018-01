LONDRA – Ha colpito l’Europa con tutta la sua violenza e venti superiori a 160 chilometri orari. In questo video la tempesta Eleanor mette a dura prova un pilota della British Airways.

L’aereo, proveniente da Edimburgo, non riesce ad atterrare al London City Airport. Le fortissime raffiche di vento impediscono al vettore di toccare terra e il pilota è costretto a riprendere quota.

La furia della tempesta Eleanor ha scatenato il caos nei trasporti aerei di tutto il continente: sono infatti centinaia i voli cancellati, in particolare in Olanda e Svizzera, ma anche in Francia e nel Regno Unito. La tempesta in arrivo dall’Oceano Atlantico ha preso di mira in particolare la Francia.

Anche il Regno Unito è stato fortemente colpito da Eleanor, con venti superiori a 160 chilometri orari mentre è stata diramata l’allerta maltempo dall’Irlanda del Nord fino all’Inghilterra e alla Scozia. Almeno quattro persone, in Inghilterra e Galles, sono rimaste ferite per la caduta di alberi e si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese.

Ci sono anche forti disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento, oltre ad allarmi alluvione diffusi in particolare per le zone costiere. Secondo il Met Office però, l’ufficio per la meteorologia britannico, la situazione è destinata a migliorare nelle prossime ore.