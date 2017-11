TENERIFE – La notte scorsa ventidue persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nel crollo del pavimento in una discoteca a Tenerife in Spagna, nelle isole Canarie.

La pista da ballo è collassata aprendo una voragine di quasi 4 metri quadri. Le squadre di soccorso in azione nel video che segue, hanno riferito che i feriti hanno riportato ferite gravi e fratture degli arti. Si tratta per lo più di spagnoli, ma la lista fornita dagli ospedali include anche due francesi, una donna belga ed un uomo romeno.

Tenerife è una destinazione turistica assai gettonata in Europa anche durante l’inverno per via del clima mite.