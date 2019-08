TERNI – Salvataggio dei vigili del fuoco, con tanto di pompiere che si cala dal balcone di una casa, per soccorrere un gattino scivolato e impigliato tra i fili di uno stendibiancheria.

I vigili del fuoco del Comando di Terni sono intervenuti per salvare il micino che era precipitato dal sesto piano di uno stabile. Il suo volo era stato per fortuna interrotto dallo stendibiancheria, ma in quell’appartamento non c’era nessuno, e così sono dovuti intervenire i pompieri.

Non era però possibile avvicinarsi con l’autoscala, e quindi uno dei vigili si è calato dal piano superiore dell’edificio utilizzando tecniche SAF, ovvero le tecniche del nucleo Speleo Alpino Fluviale. Il gattino è stato così recuperato e riconsegnato alla proprietaria. (Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)