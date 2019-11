Terremoto Albania, le macerie viste dall’alto: il VIDEO dei Vigili del Fuoco italiani

ROMA – Per soccorrrere la popolazione dell’Albania colpita dal forte sisma, dall’Italia sono partiti 175 Vigili del Fuoco, molti dei quali già al lavoro tra Durazzo e Shijak in aiuto alla popolazione. Sono stati loro a girare questo video che mostra la distruzione dall’alto.

Il team è composto da 65 unità specializzate Usar (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’Areu della Regione Lombardia. In Albania anche ingegneri e tecnici del Corpo nazionale esperti nella valutazione speditiva di strutture lesionate e analisi del danno a seguito di terremoto. Sarà compito delle squadre italiane garantire il soccorso alla popolazione e il supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione dell’agibilità di strutture interessate da crolli e lesioni.

Terremoto Albania, il messaggio dell’ambasciatore italiano a Tirana

Solidarietà e vicinanza dell’Italia al popolo albanese colpito dal devastante terremoto di martedì notte: è questo il messaggio trasmesso dall’ambasciatore italiano a Tirana Alberto Cutillo, il quale oggi ha visitato alcune zone terremotate a Durazzo.

A fianco dei vigili di fuoco italiani, impegnati presso una villa di tre piani crollata, in un’operazione di ricerca di un’intera famiglia dispersa, Cutillo ha dichiarato che “questo terremoto ha scosso anche l’Italia. Ci ha veramente toccati profondamente. Siamo qui da amici per fare il possibile. Il presidente italiano del Consiglio – ha aggiunto – è in contatto con il premier albanese, e ha dato ordine di fare tutto il possibile a seconda delle esigenze”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev