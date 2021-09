Terremoto in Messico: ad Acapulco il palazzo oscilla e la gente scappa per strada VIDEO

Blitz dice

Allo scadere della prima settimana di settembre 2021 gli italiani di età superiore ai 50 anni non vaccinati (neanche una dose) erano circa tre milioni e mezzo. Se resteranno tali il prezzo in termini di mortalità da Covid è presto conteggiato: circa diecimila morti, morti in più. Percentuale di contagio Coronavirus (variante inglese, quella delta-indiana […]