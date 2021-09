The Ferragnez, la serie tv su Chiara Ferragni e Fedez in uscita su Amazon Prime Video il prossimo dicembre VIDEO

The Ferragnez, Chiara Ferragni annuncia la serie tv sulla vita con Fedez, da dicembre in onda su Prime. Chiara Ferragni annuncia su Instagram la nuova serie tv dedicata alla sua vita di coppia con Fedez dal titolo “The Ferragnez”.

La serie tv in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021.

The Ferragnez, chi sono Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia italiana più popolare sui social network. Infatti entrambi hanno tantissimi followers sia su Facebook che su Instagram. Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper italiano. Chiara Ferragni, invece, è un’imprenditrice, blogger e designer italiana. Sui social network, condividono ogni aspetto della loro vita.

Infatti nelle storie di Instagram pubblicano sia i loro prossimi progetti professionali, che gli aspetti più intimi della loro vita privata. Non a caso, possiamo trovare molti post e storie Instagram sui loro figli. Leone, che è quello più grande, è già una leggenda su Instagram! Fonti: il profilo Instagram di Chiara Ferragni e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.