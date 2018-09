Il tifoso orientale che va allo Juventus Stadium i cori già scritti

TORINO – E’ stato ‘beccato’ in pieno grazie ad un video condiviso su Instagram, il tifoso orientale con la maglia di Buffon che allo Stadium di Torino si è portato dietro un foglio con i cori della sua squadra già scritti in modo tale così da poter partecipare insieme alla tifoseria al sostegno alla squadra. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica in fondo all’articolo il filmato.

E sempre a proposito di Juventus, è di oggi una notizia legata a Cristiano Ronaldo. Protagonista è Federica Pellegrini. La nuotatrice, a proposito del campione portoghese, ha detto una frase che “spaventa” Georgina Rodriguez.

La nuotatrice azzurra ha infatti fatto l’occhiolino al campione della Juventus appena arrivato in Italia: “Mi piacerebbe davvero tanto conoscerlo e non sarebbe neppure il caso di essere maliziosi, visto che è fidanzato”, ha detto in esclusiva a Mediaset.

L’appuntamento tra i due potrebbe essere al ristorante: “Se Cristiano Ronaldo mi invita a cena? Rispondo di sì”. Fede è una grande tifosa bianconera e ora sarà più spesso allo Stadium perché mi piacerebbe vederlo giocare così come tutti i più grandi atleti non solo del calcio, ma anche degli altri sport come il nuoto e il tennis. Mi incuriosisce molto il fatto di poterlo andare a vedere dal vivo”.