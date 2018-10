ROMA – Verrebbe da dire che ogni scusa è buona per attaccare gli avversari. Danilo Toninelli , nella giornata di giovedì 18 ototbre è in aula al Senato per rispondere al Question Time. Il ministro dei Trasporti nota che ad assistere ci sono degli studenti ed esordisce il suo discorso dicendo che “Pd e Forza Italia hanno rubato il futuro a giovani come questi qui“.

Le parole del minstro scatenano la bagarre con Palazzo Madama che subissa di fischi e di insulti Toninelli. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.