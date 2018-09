ROMA – Sono 40 le persone identificate durante lo sgombero dell’immobile occupato di via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara a Roma. La loro posizione è al momento al vaglio dell’ufficio immigrazione.

Due i pullman della polizia con a bordo gli occupanti che sono da poco partiti diretti all’Ufficio Immigrazione di via Patini. All’interno del palazzo durante lo sgombero sono state trovate e messe in sicurezza bombole di gas. Sul posto gli operatori della Sala operativa sociale del Comune e l’Ufficio speciale rom.

Dalle informazioni, all’interno dell’edificio ci sarebbero circa un centinaio di persone, molti nordafricani. Diversi gli occupanti che hanno lasciato il palazzo prima dell’arrivo della polizia. È il primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale ai prefetti. Il palazzo di via Costi era nella lista dei 15 individuati come più urgenti da ‘liberare’ a Roma. Un elicottero sorvola la zona.

“La situazione non era più sostenibile ed era diventata intollerabile a livello sanitario. I servizi sociali si sono già presi in carico le persone con fragilità e i bambini e sono stati predisposti alloggi per queste persone”, ha dichiarato Mario De Sclavis, dirigente di Roma Capitale, al microfono di RaiNews24.

