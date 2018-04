ROMA -Ladri in casa, quando a derubare l’anziano è la dottoressa della mutua. E’ successo Torino, eEra il medico di base, una donna di 61 anni, a compiere i furti a casa di un 85enne. Lo hanno scoperto i carabinieri di Torino, ai quali si era rivolta la figlia della vittima. Una telecamere installata nell’abitazione dell’anziano ha appurato che la dottoressa, durante le visite a domicilio al suo paziente, ne approfittava per derubarlo.

I militari dell’Arma l’hanno bloccata subito dopo che si era impossessata di 115 euro in contanti. Quattro i furti di cui è accusata nel solo mese di febbraio.

La dottoressa è stata collocata ai domiciliari e in seguito scarcerata in attesa del processo.