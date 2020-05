Torino, rubavano nelle sale slot: attrezzatura da speleologi per bucare le pareti

TORINO – Svaligiavano sale slot con attrezzatura da speleologi, bucando le pareti per entrare.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato due membri della “banda del buco”, responsabili di sette colpi tra gennaio e giugno 2019.

I due, di origini albanesi, eseguivano sopralluoghi nei locali da colpire, studiando nel dettaglio dove forare le pareti per accedere, individuando i sensori degli allarmi e le centraline da neutralizzare.

Durante i colpi indossavano attrezzature speleologiche, come tute e caschi con le lampade.

Strisciavano per terra nei locali, per poi smurare le casseforti o colpire con mazze di ferro le slot machine e rubarne il contenuto.

Così hanno messo a segno cinque furti in altrettante sale slot e due in appartamento, tutti tra Torino e provincia, per un bottino totale di 200 mila euro.

I due sono stati rintracciati a Caserta, con l’aiuto dei carabinieri di Aversa, e sono stati arrestati su esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Ivrea (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).