SABAUDIA – Francesco Totti e Daniele De Rossi sono nemici? Ma quando mai! Mesi fa, è uscito un articolo de La Repubblica che parlava di una fronda interna alla Roma guidata da Daniele De Rossi ed altri senatori contro Di Francesco, Monchi e Francesco Totti. Questa fronda è stata smentita categoricamente da tutti gli interessati, compresi Totti e De Rossi. I due ex capitani della Roma non erano solamente “colleghi” ma anche amici. Più che amici, quasi fratelli per quanto era, ed è, stretto il loro rapporto di amicizia.

Dopo aver chiuso la loro esperienza nella Roma, ed aver girato il mondo in vacanza, Francesco Totti e Daniele De Rossi si sono ritrovati, insieme alle rispettive famiglie, a Sabaudia. I due ex calciatori della Roma, nonostante nessuno glielo imponga dato che non giocano più insieme e che non fanno nemmeno più parte della stessa società, si stanno allenando insieme come dimostra questo video (in fondo all’articolo) pubblicato da Francesco Totti su Instagram.

Il filmato ha emozionato tutti i tifosi della Roma che li vorrebbero ancora in campo con la maglia giallorossa. Totti ha appeso gli scarpini al chiodo, è diventato un dirigente e sta cercando una nuova sistemazione dopo essersi lasciato malamente con la Roma. Daniele De Rossi ha deciso di rifiutare le offerte di Sampdoria, Fiorentina, Los Angeles per accasarsi agli argentini del Boca Juniors.

Daniele De Rossi dovrebbe partire alla volta di Buenos Aires nella giornata di mercoledì. Il Boca Juniors è uno dei club più forti d’Argentina ed è in lotta sia per la conquista del campionato che per la conquista della Copa Libertadores (la Champions League per le squadre del Sud America).

In attesa di accasarsi al suo nuovo club, Daniele De Rossi si sta allenando insieme al suo vecchio capitano Francesco Totti.

(Courtesy Instagram Totti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).