ROMA – Di Maio esulta per Atlantia in Alitalia. Per settimane un tizio è andato per tv e ministeri a dire: mai Atlantia, i Benetton, in Alitalia. Aggiungeva quel tizio: ai Benetton togliamo concessioni autostrade, sarà Atlantia azienda decotta che affosserebbe gli aerei. Quel tizio si spacciava per ministro competente. Impossibile, era un sosia, un po’ fuori di testa.