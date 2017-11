VILLA SAN GIOVANNI – Nel primo pomeriggio di mercoledì 22 novembre, al porto di Villa San Giovanni, in Calabria, un traghetto che fa la spola tra Messina e il Continente si è schiantato contro il molo danneggiando la banchina e alcune auto che erano in attesa di imbarcarsi. Nonostante l’impatto avvenuto in fase di attracco, sono avvenuti solo danneggiamenti che non hanno ferito nessuno.

L’episodio ha coinvolto la motonave Acciarello della compagnia Caronte&Tourist verso le 14,30. L a nave stava attraccando: anziché aprire il portellone, come mostra il video YouTube, il traghetto ha improvvisamente cambiato direzione spostandosi verso la banchina.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La compagnia ha parlato di un’improvvisa interruzione della corrente elettrica a bordo della nave traghetto che ha impedito la manovra della nave. L’Acciarello è stata subito sostituita dalla “Stretto di Messina” sulla quale si sono imbarcati i mezzi diretti in Sicilia.

“Il comandante ha prontamente attivato, come prevede il protocollo, tutte le procedure di emergenza che hanno consentito la ripartenza degli impianti in pochissimi secondi. Ma, nonostante ciò, data la vicinanza della nave alla banchina, inevitabilmente la stessa ha urtato il molo d’attracco. Nessun ferito tra i passeggeri. Solo alcune autovetture presenti sul piazzale in attesa di imbarco hanno riportato danni”, hanno spiegato dalla Caronte&Tourist.