Gran Bretagna, travolge con l’auto gli attivisti anti-caccia della contea

MINEHEAD – Un cacciatore quasi investe due ispettori anti-caccia su una strada di Minehead, nel Somerset inglese. L’uomo, alla guida di un’Audi, accelera non appena vede gli attivisti su una strada di campagna.

I due ispettori che lavorano per la contea di Devon, finiscono quasi sotto l’auto ed hanno riportato dei lividi. Uno dei due ha raccontato al Daily Mail di aver temuto per la sua vita. Il cacciatore che guida l’auto con un piccolo rimorchio a seguito, era stato beccato nel Parco Nazionale di Exmoor e costretto a fare i bagagli per tornare a casa. La scena ripresa da una telecamera e postata su YouTube e Facebook, prima di essere consegnata alla polizia che ha aperto un’indagine.

L’autista incrocia gli ispettori che stanno camminando sulla strada. Senza suonare il clacson accelera. Uno dei due si ritrova per pochi istanti sul cofano dell’auto.

Oltre alla polizia, della vicenda se ne sta occupando la contea di Devon per cui lavorano le persone investite. Un portavoce ha dichiarato che “queste battute di caccia, ogni singola settimana infrangono la legge. Poiché la legge non viene semplicemente applicata, la fanno franca. Quando interveniamo, emettono la loro frustrazione attaccandoci. Durante l’ultimo anno i nostri membri sono stati presi a pugni, calci, afferrati per la gola e colpiti in tutti i modi. Questo fine settimana non ha fatto eccezione. Solo un sadico seduto in una grande macchian di sua proprietà può fare una cosa del genere. Le battute di caccia sono incoraggiate dall’inerzia della polizia. Ciononostante, questo incidente è stato segnalato alla polizia e questa volta non vediamo l’ora che [l’uomo alla guida dell’Audi venga] processato”.