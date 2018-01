DERBY – Il giovane drammaticamente travolto in questo video ha perso l’uso delle gambe. L’incidente è avvenuto il 5 novembre scorso in una strada di Derby, in Inghilterra, ma soltanto ora la polizia ha deciso di diffondere il video per cercare aiuto nel rintracciare l’uomo che era alla guida di un’Audi scura.

Il giovane travolto ha 19 anni. Come mostra il filmato YouTube, dopo essere stato travolto, è stato scaraventato a circa 40 metri di distanza. A soccorrerlo dalle gravi ferite sono stati i passanti. I l giovane ha dovuto subire alcune operazioni e ha perso l’uso delle gambe.