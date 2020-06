Trump ha il Parkinson? I dubbi dopo il video in cui si fa aiutare a scendere le scale. Ma lui nega

WASHINGTON – Il presidente Trump in un’intervista al Wall Street Journal ha negato di avere il Parkinson.

Nei giorni scorsi è circolato un video in cui ha avuto bisogno di farsi aiutare per scendere da una rampa, dopo un suo discorso all’accademia militare di West Point.

“Sono rimasto lì per ore. E cosa accade? Mi fanno “pubblicità” per essere sceso da una rampa “, ha dichiarato Trump sbalordito dalla copertura mediatica.

Il presidente ha spiegato al quotidiano di aver camminato piano poiché la suola delle scarpe era di cuoio, aggiungendo “e poi negli ultimi 3 metri sono corso giù”.

Riferendosi alle scarpe, al giornalista Michael Bender del Wall Street Journal, Trump ha detto che indossava la stesse. “Se vuole posso mostrarle”.

Durante l’evento di West Point, prima della camminata esitante, è stato inoltre notato che il presidente aveva preso con due mani un bicchiere d’acqua.

Il Lincoln Project, gruppo di repubblicani anti Trump, e altri cosiddetti “never-Trumpers“, su Twitter hanno lanciato l’hashtag #TrumpIsNotWell.

Bender in seguito ha osservato con Trump che potrebbe essere nel mirino, riguardo alla salute, poiché ha attaccato in modo analogo il suo rivale democratico Joe Biden.

“Bene, sono quattro anni più giovane “, ha commentato il presidente, che ha compiuto 74 anni nei giorni scorsi.

“Ma non è questione dell’età di Biden. Conosco persone molto più grandi di me. Sono lucide come quando avevano 25 anni. Conosco un uomo di 92 anni, sveglio al 100% “, ha detto Trump.

Biden compirà 78 anni a novembre. (Fonte: Daily Mail).