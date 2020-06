ROMA “Non ci sarà taglio dei fondi. Non ci sarà lo smantellamento della nostra polizia, non ci sarà alcuna smobilitazione della nostra polizia. La nostra polizia ci ha permesso di vivere in pace e vogliamo assicurarci che al suo interno non ci siano personaggi negativi”.

“A volte si vedono cose terribili come quelle a cui abbiamo assistito di recente ma il 99,9% di loro, diciamo il 99%, sono persone fantastiche che hanno fatto l’operazioni da record.”

Queste le parole del presidente degli Stati Uniti nel corso di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine avvenuto alla Casa Bianca.

Il Presidente Usa reagisce così alla proposta di tagli alle forze dell’ordine portata avanti dal partito Democratico, proposta a cui non ha aderito il candidato alla Casa Bianca Joe Biden che si è detto invece molto favorevole ad una riforma dei corpi di polizia.

Nuovo video mostra l’uccisione di un afroamericano da parte di un poliziotto

Spunta intanto un nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità.

Nella clip si vede che l’agente chiede al giovane di sedersi nella propria ‘gazzella’ in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne.

L’afroamericano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte: la prima volta l’agente usa lo spray urticante, la seconda lo tira fuori dall’auto e in una colluttazione gli spara 6 volte.

Le immagini arrivano dalla videocamera sul cruscotto dell’auto dell’agente e sono state diffuse dall’attorney general del New Jersey, che sta indagando sull’episodio, accaduto il 23 maggio, due giorni prima della morte di George Floyd.

Fonte: RaiNews, Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev