LIPECK – “Ufo in Russia“: misterioso oggetto volante a Lipeck. I cacciatori di alieni hanno diffuso in rete un nuovo filmato che proverebbe l’esistenza degli extraterrestri.

Si tratta di un video girato il giorno di Natale nella città russa, circolato poi su VKontakte, la maggiore rete sociale del Paese, dove molti utenti si sono interrogati sull’origine di quel velivolo.

Come si legge sul Daily Star, nel filmato si vede una palla luminosa alla base di un raggio di luce, che si apre a ventaglio nel cielo. Non c’è alcuna prova scientifica che autorizzi a considerare l’oggetto volante una navicella aliena, eppure, la paura di un possibile attacco extraterrestre non è mancata tra i cittadini.

Di fatto, il velivolo rimane non identificato. Per qualche utente si tratterebbe di un missile, ma altri non escludono l’ipotesi detrito spaziale. I più scettici liquidano l’avvistamento affermando che quello ripreso è solo un lampione o qualche faro.

Intanto nei giorni scorsi in California sono arrivate decine di chiamate al 911 per segnalare un “oggetto volante non identificato”. Si trattava del razzo della SpaceX, decollato dallo spazioporto di Vandenberg, per portare in orbita dieci satelliti della costellazione Iridium. E’ stato Elon Musk, fondatore della compagnia spaziale, a fare chiarezza sull’avvistamento, non senza qualche velo di ironia (lo aveva presentato via social come “Ufo nucleare alieno dalla Corea del Nord”).

Guarda il video dell’UFO in Russia.