ULTRECHT – Maltempo e forte vento stanno causando grossi disagi in tutto il Nord Europa.

Il vento forte sta colpendo anche le città italiane, ma non è nulla in confronto a quello che si vede in questo video pubblicato su Twitter e ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jahknagiev. La forza delle raffiche, a Utrecht in Olanda, trascina via un uomo, per fortuna senza conseguenze gravi.