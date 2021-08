Uragano Ida, un video girato all’interno dell’occhio del ciclone che ha devastato la Luisiana. Il filmato, ripreso dall’Agenzia Vista, è visibile in fondo all’articolo. A girarlo è stato un aereo che in quel momento stava sorvolando l’urgano. Il team di ricerca Nesdis Ocean Winds Research ha realizzato le immagini postate poi su Twitter dal National Hurricane Center.

Uragano Ida, confermata la morte di una seconda persona

E’ stata intanto confermata la morte di una seconda persona a causa. Il governatore dello Stato John Bel Edwards teme però che il bilancio sia “notevolmente” più pesante. Una prima persona era morta a causa di un albero caduto in seguito alle forti piogge e ai forti venti.

Migliaia di uomini sono ora al lavoro per portare soccorsi. Se infatti New Orleans è stata risparmiata dal peggio grazie al sistema di argini costruito dopo l’uragano Katrina, le comunità a ovest e a sud della città sono state completamente distrutte.

Biden dichiara la Luisiana in “grande disastro federale”

Il presidente americano Joe Biden ha approvato la richiesta della Louisiana di dichiarare lo stato di “grande disastro federale” . La decisone rende disponibili fondi federali alla popolazione colpita in 25 contee. “L’assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare gli individui e gli imprenditori a riprendersi dalle conseguenze del disastro”, spiega una nota della Casa Bianca (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).