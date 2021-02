Vaccino Coronavirus, la Regione Lazio inizia a vaccinare gli over 80 allo Spalanzani VIDEO

E’ iniziata la vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani e in altri 49 punti di somministrazione nel Lazio (di cui 22 nella Capitale).

Tra i primi a vaccinarsi all’istituto per le malattie infettive di Roma, è Nicola, un 86enne.

“E’ andata benissimo – ha detto – sono rimasto ammirato dell’organizzazione, della puntualità e del modo in cui ci hanno accolto i medici”.

“Aveva prenotato online mio figlio e sono stato tra i primi stamattina – aggiunge – Speriamo di uscire presto da questa pandemia. Ora mi sento più tranquillo”.

“Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino anti covid agli over 80: in tutti i 50 punti si sta procedendo con regolarità e al momento non si registrano né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati”.

“Si invitano i cittadini a recarsi nei punti di somministrazione all’orario previsto dalla prenotazione. In tutti i centri vaccinali si segnala una grande adesione e soddisfazione della parte degli utenti”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

“Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i più colpiti da questa pandemia”.

Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale al lavoro senza sosta per combattere il Covid-19″. Lo afferma su Fb il ministro della salute, Roberto Speranza (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).