Finita la festa a Valentano (Viterbo). Il rave party che è andato avanti per giorni è stato sgomberato. La polizia è arrivata all’alba nei pressi del lago di Mezzano e ha controllato uno ad uno i partecipanti rimasti e i veicoli che defluivano dal campo dove si è svolta la festa.

Nel video, girato dall’elicottero della polizia, si vede il campo ormai completamente sgombro: 20 blindati e 300 agenti hanno messo fine ad una situazione che con il passare dei giorni era andata sempre peggiorando. In teoria il rave party sarebbe dovuto durare fino a lunedì, ma la situazione era davvero degenerata: due morti, diversi contagi Covid, donne violentate e poi tanta droga e tanto alcol.

Nel campo rimangono solo pochi veicoli, due dei quali lasciati abbandonati e gli altri non marcianti, che saranno rimossi con l’ausilio di carro attrezzi.

Valentano rave: identificati 3mila soggetti

Finora sono stati identificati oltre 3mila soggetti e 1000 automezzi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato a carico di due cittadini olandesi un furgone con rimorchio contenente materiale acustico e gruppi elettrogeni.

Un secondo sequestro è stato attuato nei confronti di due italiani che sono stati bloccati a bordo del proprio mezzo pesante contenente materiale acustico, dopo aver tentato di forzare il posto di controllo a uno dei varchi di uscita.

Proseguono intanto le operazioni di monitoraggio e controllo delle zone circostanti all’area, soprattutto i litorali del lago di Bolsena, per verificare l’eventuale presenza di persone provenienti dal rave.

E’ in corso anche una intensa attività investigativa volta ad accertare la commissione di reati nel corso dell’evento.

Valentano rave: reduci sconfinano in Toscana

Una ventina di camper provenienti dal rave sono arrivati durante l’ultima notte a Bagni San Filippo, celebre località termale nel comune di Castiglione d’Orcia (Siena).

Preoccupazione è stata espressa dall’amministrazione comunale e il sindaco Claudio Galletti si è attivato per garantire la sicurezza, anche quella sanitaria, e l’ordine pubblico.

“Sono presenti molte persone, cani senza guinzaglio e numerosi camper – spiega – Sono arrivati questa notte da Valentano, dove, come abbiamo visto, sono stati creati molti problemi alla sicurezza ed al luogo. Mi sono subito attivato, per quanto di mia competenza, inviando intanto la nostra polizia municipale, contattando il questore, il presidente della Provincia di Siena, il comandante della Polizia provinciale ed il comando dei Carabinieri per avere controlli immediati e costanti”.

“Vogliamo prevenire – ha aggiunto – eventuali comportamenti fuori dalla legalà, garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti, presenti in gran numero in questo periodo, in una località turistica nota e frequentata come Bagni San Filippo”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev