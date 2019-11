ROMA – A Venezia l’acqua alta raggiunge un picco che ha ben pochi precedenti. Alle 22.50 di martedì 12 novembre, l’acqua alta ha raggiunto un metro e 87. livello che ha portato alll’inevitabile allagamento della chiesa di San Marco con la cripta che è finita completamente sott’acqua.

Due persone sono morte a Pellestrina mentre infuriava la mareggiata: un anziano di 78 anni rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, e un altro abitante dell’isola, trovato senza vita anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

Tutto il centro storico è stato allagato. Con simili livelli non ci sono passerelle o paratoie davanti ai negozi che tengano. E’ la seconda misura nella storia della Serenissima, dopo il record di 194 centimetri del 1966.

I danni in città sono gravi. Gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, altre imbarcazioni alla deriva. C’è grande apprensione per la Basilica di San Marco, i cui danni dovranno essere valutati quando l’acqua si ritirerà del tutto. La cripta, ha riferito la polizia municipale, è stata sommersa completamente. Nel momento del picco, in Basilica si misurava un metro e 10 d’acqua.

Il video che segue è stato girato nella giornata di martedì 12 novembre. Durante la giornata, le previsioni del centro sono state ritoccate più volte. Alle 8 del mattino il bollettino suggeriva una massima di 140 centimetri per le 10.30; dopo 150, salvo stabilizzarsi a 145 nell’avviso successivo. Alle fine la stazione di punta Salute ha confermato il picco raggiunto in mattinata di un metro e 27 centimetri. Tutto questo prima del vero picco di 1,87 centimetri. Ed oggi mercoledì 13 novembre, è atteso un nuovo picco di 1.60 cm.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev