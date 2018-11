VENEZIA – C’è una medusa a spasso per Piazza San Marco a Venezia. L’hanno vista nuotare nell’acqua alta che, per la seconda volta in questo millennio è arrivata ad allagare la Basilica di San Marco. Con evidenti danni annessi.

Nel video pubblicato su Facebook da un cittadino veneziano si vede l’ospite a sorpresa, del genere Rhizostom pulmo, che nuota liberamente tra le persone.

Nella città lagunare, flagellata dal maltempo in questi giorni, l’acqua ha allagato la piazza e la basilica, meta di turisti da ogni parte del mondo, bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all’altare della Madonna Nicopeia e inondando completamente il Battistero e la Cappella Zen.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev