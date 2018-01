POTENZA – Danni sono stati registrati in Basilicata a causa delle forti correnti di origine nord-atlantica che stanno imperversando sulla quasi totalità dei centri abitati della provincia di Potenza. Alberi caduti e disagi alla viabilità extraurbana a Melfi, Lagonegro e nell’hinterland di Potenza. In particolare, nel capoluogo lucano il forte vento ha divelto cassonetti dei rifiuti e pali della segnaletica orizzontale.

In via Ciccotti, dinanzi la Ex Caserma Lucania, un tronco ha infranto l’inferriata della Villa comunale di Santa Maria, cadendo sulla sede stradale senza colpire auto di passaggio o persone. Intervenuta la polizia locale per convogliare il traffico e personale in capo all’azienda municipalizzata ACTA per le operazioni di rimozione. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un video.