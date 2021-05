Virginia Mihajlovic incinta: le lacrime di Sinisa VIDEO Chi è il compagno della figlia

Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa, è incinta e decide di farlo scoprire al padre allenatore con una sorpresa, dandogli una busta regalo con dentro un vestitino per neonati. L’allenatore del Bologna in un primo momento è incredulo e sembra non capire, poi però non trattiene le lacrime.

Virginia Mihajlovic incinta, la reazione di Sinisa

Virginia ha 23 anni, l’abbiamo vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi insieme alla sorella Viktorija, Ora ha dato l’annuncio della sua gravidanza su Instagram. La modella ha consegnato una scatola nel quale comunica a Sinisa che presto saranno in tre mentre all’allenatore del Bologna ha fatto recapitare una tutina con su scritto “Sorpresa, ciao nonno”. Incredula la reazione di Mihajlovic, che è poi scoppiato a piangere. “Ammazza oh… ma è tuo? Ma state scherzando?”, ha inizialmente chiesto, visibilmente confuso. Subito dopo si è lasciato andare alla commozione: “Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere”.

Chi è il compagno di Virginia Mihajlovic

Da quasi quattro anni Virginia è felicemente fidanzata con Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha militato nelle giovanili della Juventus. “Ti proteggeremo e ti circonderemo di tutto quello che c’è di più bello al mondo. Mamma e papà ti stanno aspettando principessa”, ha scritto Alessandro Vogliacco su Instagram.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev