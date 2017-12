ROMA – Il sindaco di Roma Virginia Raggi non è solita ai red carpet, agli abiti di alta moda e alle occasioni mondane, ma per la prima del Teatro dell’Opera di Roma è stata semplicemente impeccabile: parola di Guillermo Mariotto, lo stilista della maison Guttinoni che ha confezionato il prezioso vestito indossato dal primo cittadino. Intervistato dal Corriere della Sera, Mariotto ha promosso a pieni voti la Raggi, proprio lui, cattivissimo a Ballando con le stelle.

“Mentre camminava stavo lì a osservarla col fucile spianato. Cerco sempre il punto debole, anche in un abito, ma lei era inattaccabile. Ho scoperto un collo da cigno e sono rimasto sorpreso dalla sua grazia innata. […] Era perfetta. Mise, atteggiamento, acconciatura. […] È una taglia 40 e ha punto vita da mannequin, è servito giusto un ritocco all’orlo”.

La Raggi, che solitamente veste abiti molto più casual, era emozionata nel sembrare una principessa. “Come ogni donna nei panni della principessina. Era onorata di indossare la cappa disegnata da Fernanda Gattinoni per Anna Magnani quando volò in America per presentare Bellissima. […] Lei viene da un movimento che vuole essere il contrario di tutto, ma le ho ricordato che la divisa ha sempre identificato un ruolo. È inevitabile che l’infermiera e l’imperatrice non possano vestire allo stesso modo: da sindaca di Roma devi essere in tono con il resto”.

Video agenzia Vista.