ROMA – Ancora un cittadino che getta sacchi di immondizia nei cassonetti sbagliati a Roma. Ma c’è qualcuno che lo riprende, gira il video al sindaco, Virginia Raggi, e questa lo rilancia sulla propria pagina Facebook, con un commento al vetriolo e un ringraziamento per il “cittadino onesto”.

“Ecco l’ennesimo zozzone beccato in zona Talenti a Montesacro alto, a nord della città – scrive Raggi su Facebook – . Sacchi di materiale indifferenziato buttati con disinvoltura nei cassonetti per la raccolta differenziata. La segnalazione ci è arrivata tramite un video inviato da un cittadino ed è stata già inviata agli organi competenti per la dovuta sanzione”, spiega il sindaco.

Quindi il primo cittadino ringrazia l’autore del video: “Ringrazio, e non smetterò mai di farlo, “il cittadino onesto” che non è rimasto indifferente di fronte a questo zozzone e al suo comportamento incivile che danneggia Tutte le persone oneste. Lo ringrazio per aver avuto il coraggio di girare il video e di denunciare l’accaduto. Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni, noi continueremo ad individuare e multare questi incivili. A Roma non c’è più spazio per gli zozzoni, lo chiede la maggioranza dei romani”. (Fonti: Facebook, Agenzia Vista)