RICCIONE – Vittorio Brumotti è andato con la bici in acqua all'Aquafan di Riccione: il campione di Bike Trial e inviato di Striscia la Notizia si è lanciato con la sua due ruote in acqua dopo un Front Flip, un vero salto mortale in sella alla sua bici da corsa.

“Quando c’è così tanta gente davanti a me mi gaso e divento ignorante – il commento di Brumotti – non penso troppo a quello che faccio. Buttarmi in acqua è stato davvero divertente. Sono appena rientrato dagli Stati Uniti, dove l’accoglienza non è certo come questa italiana… romagnola. Un approccio doppiamente forte che mi ha fatto subito pensare di tuffarmi in sella alla bici in Piscina Onde. Non ero mai stato in Aquafan ed è davvero bello e enorme come parco. Mi piacerebbe venire a provare a fare tutti gli scivoli con la bici, quando chiuderà. Magari prossima primavera… chissà!”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.