ROMA – C’è anche Vittorio Di Battista a Italia 5 Stelle, il raduno nazionale di M5s che quest’anno si tiene al Circo Massimoa Roma. Il papà di Alessandro Di Battista, noto per i suoi atteggiamenti spesso critici con le posizioni del M5s, si è fatto molti selfie in giro per la festa sventolando un cartello che dice: “No Tap, No Tav e No Benetton”.

Durante un’agorà con le Regioni, la consigliera pugliese Antonella Laricchia ha assicurato: “sul Tap ce la stiamo mettendo tutta e continueremo a farlo. Il M5s è contrario ad un’opera che non ritiene strategica”. La battaglia, sostiene, si potrà tuttavia continuare ora “solo in punta di diritto”. “L’unica speranza è di riuscire a trovare un punto di illegittimità per fermare un’opera che i precedenti governi hanno già autorizzato”.

Alessandro Di Battista non è presente a Roma, perché come è noto si trova in America Latina: con lui è previsto un collegamento via internet.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.