ROMA – “Abbiamo le prove sulla Boschi, era coinvolta. Il procuratore di Arezzo ha la stessa credibilità della Boschi: zero! Un manipolo di renziani ha colpito i risparmiatori. La Boschi in Parlamento disse di non essersi mai occupata di banche. Ha mentito e deve andare a casa immediatamente!“. Queste le parole del deputato M5s Alessandro Di Battista.

“In questa commissione vediamo la ripresa, o meglio la prosecuzione, del Nazareno: Brunetta qui fa il morbido“, dice ancora Di Battista davanti a palazzo San Macuto dove il Movimento ha fatto un sit in per chiedere l’audizione dell’ex ad di Unicredit, Federico Ghizzoni alla Commissione di inchiesta sulle banche. Pronta la replica via Twitter del capogruppo di Fi alla Camera Renato Brunetta e componente della Commissione: “povero @ale_dibattista, non sa quel che dice. Evidentemente non ha assistito a neanche una seduta della Commissione d’inchiesta #banche, chieda ai suoi colleghi M5s. Quando vuole gli faccio ripetizioni di ‘opposizione’, anche se in futuro girerà il mondo e scriverà libricini?”. Il video dell’agenzia Vista.