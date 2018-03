ROMA – “Dare potere alle donne e alle ragazze nei media e nella comunicazione: la chiave del futuro”: è il titolo di un seminario che si è svolto ieri sera al Parlamento europeo, a Bruxelles, al quale ha partecipato anche Asia Argento.

Il seminario è stato occasione per dare voce alle donne, anche sull’onda dei movimenti femministi che in questi anni hanno riaperto la questione dell’equità di genere. Argento, divenuta una voce di rilievo nel panorama femminista mondiale, ha portato a Bruxelles la sua testimonianza.

Nel corso del seminario ha raccontato ancora una volta delle molestie subite perché donna nel mondo dello spettacolo. L’incontro all’Europarlamento si è tenuto in vista della Giornata internazionale delle donne, che si celebra oggi, giovedì 8 marzo.

“Il tema delle molestie sul luogo di lavoro è un tema che mi riguarda personalmente e non solo perché ne sono stata vittima più volte da quando ero giovanissima, ma perché finalmente da quando ho liberato la parola e ho raccontato del mio mostro Harvey Weinstein al resto del mondo ho aiutato a generare questo movimento globale, il #MeToo, in cui le donne si sono liberate del peso che portavano e per la prima volta sono state credute”.