NEW YORK – Il video della tentata strage a Times Square, nel cuore di Manhattan a New York. Un tubo bomba è stato fatto esplodete alla stazione degli autobus di Port Authority. Per fortuna qualcosa è andato storto perché il responsabile, un 20enne di Brooklyn, subito fermato dalla polizia, aveva indosso un giubbotto esplosivo con un potenziale distruttivo molto più alto. alla fine il bilancio dell’attentato è di due feriti, tra i quali proprio l’attentatore. Poteva essere una strage visto che al Port Authority Bus Terminal transitano ogni giorno 230.000 persone.