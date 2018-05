ROMA – Paura questa mattina, 8 maggio, nel centro di Roma, dove un autobus Atac (linea 63) è andato in fiamme, in via del Tritone.

Nel rogo è rimasta lievemente ferita una donna, trasportata all’ospedale Santo Spirito. Avrebbe riportato lievi ustioni mentre si trovava all’interno di un negozio adiacente.

“Andate via è gasolio” è stato l’avvertimento delle forze dell’ordine arrivate sul posto verso la folla di curiosi intenta a riprendere l’incendio.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.