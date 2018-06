Beppe Grillo: “Uno dei pochi che capisce dove va il mondo sono io”

ROMA – “Oggi tutti parlano di futuro, fanno incontri convegni, gente che non ha mai capito niente di futuro cerca di dirci dove sta andando il mondo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma uno dei pochi che capisce dove sta andando il mondo sono io, lasciatemelo dire, fatemi fare questo piccolo complimento”. Queste le parole di Beppe Grillo in un video messaggio inviato ai Rousseau Days.

“Ci costerà meno dare un reddito a tutti i disoccupati che tenerli in prigione perché non hanno un lavoro”. ha concluso Grillo.

(fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)