ROMA – Un bimbo di circa due anni non riesce a stare in piedi sulla neve e sul ghiaccio e il padre, invece di aiutarlo a rialzarsi, prima lo osserva quasi impassibile, poi lo colpisce con un calcio molto forte, facendolo rotolare per qualche metro, Poi gli si avvicina e lo alza di peso per un braccio, riprendendo la passeggiata come se nulla fosse. Le immagini choc arrivano da Bishkek, la capitale del Kirghizistan, e sono state riprese da un vicino di casa della famiglia che ha notato la scena e l’ha condivisa sui social network.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia che ha immediatamente posto sotto custodia cautelare l’uomo e avviato una inchiesta per decretare le motivazioni dietro allo sfogo rabbioso del genitore. Secondo quanto scrive Metro, il bimbo quel giorno avrebbero fatti i capricci tanto da far innervosire il papà che ha deciso di “punirlo” in quel modo.

ATTENZIONE, VIDEO NON ADATTO AD UN PUBBLICO SENSIBILE