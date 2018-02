BOLOGNA – Niente affitto per un egiziano, assessore pubblica l’audio della telefonata con l’agente immobiliare “Non si affitta a stranieri”.

E’ l’assessore comunale di Bologna Matteo Lepore, a denunciare un caso del genere in città, diffondendo la registrazione in cui un’agenzia immobiliare respinge la richiesta di un uomo di origine egiziana che aveva chiamato per avere informazioni su un bilocale in affitto in città.