CALUSO – Le immagini della telecamera di sorveglianza in prossimità del passaggio a livello di Arè frazione di Caluso (To) dove è avvenuto il tragico incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea di mercoledì sera. La freccia nel video pubblicato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, indica il punto in cui è avvenuto l’incidente.

L’autista è un lituano di 39 anni, si chiama Darius Zujis, è molto scosso, stanco e provato. Abbiamo già contattato l’ambasciata, al momento è indagato a piede libero”. A dirlo è il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, al termine dell’interrogatorio dell’autista. Il suo camion, poco dopo le 23.20 si è scontrato sui binari di un passaggio al livello. “Era importante ascoltarlo subito – ha aggiunto Ferrando – poi verificheremo quanto ci ha raccontato con le informazioni contenute nelle scatole nere”.