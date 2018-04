ROMA – James Pallotta festeggia con i tifosi della Roma dopo l’impresa contro il Barcellona e fa il bagno in Piazza del Popolo.

Malgrado il 4-1 subito all’andata, i giallorossi sono riusciti a qualificarsi alle semifinali di Champions League, eliminando il più blasonato Barcellona. E per le strade della città eterna è esplosa la festa.

Tra i tantissimi i tifosi intenti a celebrare la notte magica della Roma c’era anche il presidente James Pallotta, arrivato apposta dall’America. Subito dopo la vittoria Pallotta ha parlato di una “Roma indimenticabile, mai vista una Roma così”.

Poi, esaudita la curiosità dei cronisti, è corso a festeggiare con i tifosi romanisti in giro per la città. Con tanto di bagno nella fontana di Piazza del Popolo, come mostrano le immagini.

Il video dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev