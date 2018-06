ROMA – Ilona Staller in arte Cicciolina in piazza Montecitorio a Roma per protestare contro il taglio dei vitalizi. La ex pornostar non si dice preoccupata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per l’eventuale taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. “Sapete quanto prendo? Appena 1.700 euro al mese – sottolinea – Qui parliamo di onorevoli che prendono fino a 50mila euro al mese!”.

Il riferimento è piuttosto chiaro e si rifà alle dichiarazioni del neo premier Giuseppe Conte: “Interverremo sugli assegni superiori ai 5.000 euro netti mensili nella parte non coperta dai contributi versati”. L’intervento al Senato di Conte sui vitalizi Sui privilegi della politica e i suoi sprechi, “questo Governo intende agire con risolutezza”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso programmatico in Senato sulla fiducia, sottolineando che “la lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non è una questione meramente simbolica” ed “è una questione che deve interessare tutti, diversamente, si rompe il patto di fiducia dei cittadini nei confronti delle proprie istituzioni. Occorre operare un taglio alle pensioni e ai vitalizi dei parlamentari, dei consiglieri regionali e dei dipendenti degli organi costituzionali, introducendo anche per essi il sistema previdenziale dei normali pensionati”.

Video Agenzia Vista.