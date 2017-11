ROMA – “Chi non salta, non ci crede…”. Come veri e propri ultrà, in chiesa questi fedeli intonano cori da stadio e saltano insieme al ritmo di “Chi non salta, non ci crede…”.

Il tutto è avvenuto durante una messa in una chiesa non ben identificata, in modo convinto, ma anche un po’ bizzarro e inusuale. Questo il video pubblicato su YouTube: