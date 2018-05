ROMA – Il presidente della Camera Roberto Fico incontra Carlo Cottarelli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Come mostra il video pubblicato dall’Agenzia Vista di Alexander jakhnagiev, il neo-premier incaricato si presenta a Montecitorio con lo zaino in spalla.

La sala dei Busti è la stessa dove Giuseppe Conte, la scorsa settimana ha tenuto le consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche. Cottarelli ora è atteso a Palazzo Madama dove dovrebbe incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati. A Montecitorio, intanto, non sarebbero in corso preparativi per organizzare un nuovo ‘giro’ di consultazioni, una fase che l’ex commissario alla spending review dovrebbe saltare.