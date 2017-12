ROMA – “Ma non poteva fare un figlio Di Maio?”. Così un esilarante Maurizio Crozza nei panni di Alessandro Di Battista scherza sulla decisione del deputato 5 Stelle di non ricandidarsi per fare il papà e lo scrittore a tempo pieno.

L’imitazione del comico è andata in scena nell’ultimo episodio di Fratelli di Crozza. Per guardare l’intera puntata, in onda sul Nove, clicca qui.

Alla domanda se in qualche modo abbia influito sulla sua decisione la preferenza dei 5Stelle di Di Maio come candidato Premier, Crozza-Dibba risponde: “Per me Di Maio è un fratello. Mi chiedo solo una cosa: ma non poteva fare un figlio Di Maio? Eh no… s’è lasciato con la fidanzata, l’infamone. Così lui adesso fa il Premier… e io cambio pannolini”.