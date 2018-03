ST HELENS – Beverley Finney è stata buttata a terra da un’auto fuori controllo ed ha riportato fratture multiple al viso e danni al naso. La donna, 34 anni, è finita a faccia in giù per colpa dell’auto fuori controllo guidata dal 19enne Henry Rigby. Accade a St Helens, una cittadina della contea di Merseyside vicino Liverpool in Inghilterra.

La vicenda la racconta il Daily Mail. Rigby, a quanto pare era già stato condannato per guida pericolosa ed aveva evitato il carcere finendo a fare dei lavori sociali.