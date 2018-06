ROMA – Anche Eva Grimaldi e la compagna Imma Battaglia sono scese in piazza per il Roma Pride a sostegno delle famiglie arcobaleno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Amare è un diritto umano”, sottolinea la Grimaldi, che insieme alla compagna chiede le dimissioni del ministro Lorenzo Fontana: “Non ci rappresenti”.

Sono stati mezzo milioni i manifestanti che hanno dato vita ad un coloratissimo corteo per le vie della Capitali il 9 giugno al motto di “Brigata Arcobaleno, la liberazione continua”. La manifestazione è partita da Piazza della Repubblica e passando per il centro ha raggiunto piazza della Madonna di Loreto.

Tante le personalità in piazza, ma ancor di più le persone comuni di qualsiasi orientamento sessuale che hanno marciato per difendere i diritti delle coppie gay e delle famiglie arcobaleno, di cui il ministro per la famiglia Fontana ha negato l’esistenza. In piazza anche Monica Cirinnà, firmataria della legge Pd sulle unioni civili, ma anche la Grimaldi e Imma che ha detto: “Fontana dimettiti, non rappresenti il Paese, siamo tutti uguali e nessuno deve essere discriminato come sancisce l’articolo 3 della Costituzione. Fontana sei una minoranza, fai parte della Lega che ha preso solo il 17%, non rappresenti l’Italia”.

(Video da YouTube/Agenzia Vista)